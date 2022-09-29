Google вирішила закрити хмарний сервіс для ігор Stadia

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Корпорація Google оголосила про плани закрити свій хмарний сервіс ігор Stadia та повернути гроші користувачам.

Про це пише BBC.

Сервіс остаточно закриють 18 січня 2023 року через низьку популярність серед геймерів. Google пообіцяла відшкодувати гроші гравцям, які придбали контролер Stadia, а також будь-які ігри чи додатковий контент.

У березні 2019 року Google представила стримінгову платформу для геймерів Stadia. Сервіс рекламували як «Netflix для ігор». Користувачі могли запускати ігри на будь-якому пристрої з Chrome, а транслювати геймплей відразу в YouTube. Компанія представила однойменний контролер із вбудованим мікрофоном, який підключався до серверів Google через Wi-Fi.