У США назвали дату наступного засідання у форматі «Рамштайн» для обговорення військової допомоги Україні

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French Embassy in the U.S. / Flickr

У США анонсували нове засідання у форматі «Рамштайн», на якому обговорюватимуть військову допомогу Україні. Воно відбудеться 12 жовтня.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, пише «Голос Америки».

За її словами, зустріч країн-партнерів України проведуть 12 жовтня у Брюсселі. Наступного дня, 13 жовтня, там буде засідання міністрів оборони країн НАТО.

«Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи обʼєднати ці два аспекти разом», — зазначила вона.