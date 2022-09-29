Туреччина посилить присутність своїх військ на окупованій частині Кіпру після того, як США помʼякшили ембарго на постачання країні зброї

Новини

Turkish Presidency / Cem Oksuz / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Турецькі війська планують посилити свою присутність на окупованій частині Кіпру як відповідь на те, що США помʼякшили ембарго на постачання зброї цій країні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Cyprus-Mail.

«Сполучені Штати, які не помічають і навіть заохочують кроки кіпрсько-грецького дуету, що загрожують миру та стабільності у східному Середземноморʼї, цим кроком призведуть до гонки озброєнь на острові», — заявив він.

Ердоган підкреслив, що Туреччина не може не реагувати на такі кроки, і тому посилить свій контингент у 40 тисяч солдатів на окупованих частинах Кіпру.

«Всі повинні знати, що цей останній крок не залишиться без відповіді, і що будуть вжиті всі запобіжні заходи для безпеки кіпріотів-турків», — сказав Ердоган.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що країна скасувала обмеження на продаж зброї Кіпру на 2023 бюджетний рік. Він підкреслив, що Штати постійно оцінюватимуть, наскільки Кіпр виконує умови скасування ембарго, зокрема бореться з відмиванням коштів та забороняє російським військовим кораблям дозаправку та обслуговування у своїх портах. США запровадили це ембарго ще в 1987 році, щоб не нашкодити мирним перемовинам між греками-кіпріотами та турками-кіпріотами.