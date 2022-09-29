«Поки працюємо з резервом». Міністр оборони заявив, що рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме Генштаб

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Рішення про оголошення чи неоголошення додаткової мобілізації ухвалюватиме Генштаб. Наразі командування працює над формуванням резервів та їхньою підготовкою.

Про це в інтервʼю агенції Інтерфакс-Україна повідомив голова Міноборони Олексій Резніков.

На запитання журналіста, чи все-таки додаткова мобілізація можлива в Україні, він відповів: «Рішення ухвалюватиме наш Генштаб».

Міністр також розповів, що британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч наших солдатів.

«Це 10 тисяч військових, які приїдуть повністю готовими та обізнаними, що таке тактична медицина і володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери, і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, але й піхота. Лише у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей», — зазначив Резніков.

Останній раз воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада 2022 року.