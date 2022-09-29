Гендиректор Yakaboo звільняється з посади через слова про жінок. Обурені українки закликали до бойкоту книгарні

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Гендиректор книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан вирішив звільнитися з посади на тлі критики через заяву про жінок і закликів бойкотувати Yakaboo.

У своєму Facebook він приніс вибачення і визнав, що його слова про жінок неприпустимі.

«Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив і не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми в компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення — я йду з посади СЕО Yakaboo», — написав він.

У Yakaboo назвали слова Богдана «прикрою помилкою» і впевнені, що він нікого не хотів образити, але його висловлювання несумісні із цінностями компанії. Yakaboo також принесла вибачення і повідомила, що місце Богдана займе директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Що трапилось?

Напередодні Богдан у межах зустрічі «Українська книга: після війни, геть від Москви» заявив, що в цілому більше книжок купують жінки, витрачаючи кошти, зароблені чоловіками. Так він відповів на запитання про загальний портрет читачів.

Слова Богдана викликали обурення в соцмережах. Вислів зачепив багатьох українок, які купують собі нові книги за самостійно зароблені гроші. Українки почили писати, що більше не купуватимуть книжки в Yakaboo, і закликали до бойкоту книгарні.