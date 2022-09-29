Ураган «Ян» дістався Флориди — без світла залишилися майже 2 мільйони будинків
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Флориді ураган «Ян» четвертої категорії дістався узбережжя Мексиканської затоки. Учора близько 15:00 за місцевим часом вітер зі швидкістю 241 км/год обрушився на штат і знеструмив понад два мільйони будинків і підприємств.
Про це повідомляє Reuters.
Ураган «Ян» став одним із найсильніших у США за останні роки. Він вдарив по американському штату зі швидкістю вітру до 241 км/год, від чого пісчані пляжі та прибережні міста затопило морською водою. Зараз шторм просувається вглиб Флориди.
- Напередодні на Кубі через ураган «Ян» уся країна, а це понад 11 мільйонів жителів, залишилася без світла.