Новий посол Фінляндії в Україні офіційно заступив на посаду

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Embassy of Finland in Kyiv

Новий посол Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта передав заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийнісу копії своїх вірчих грамот.

Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні.

У посольстві зазначили, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати боротьбу України проти російської агресії та допоможе робити необхідні кроки до європейської інтеграції.