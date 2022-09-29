Новий посол Фінляндії в Україні офіційно заступив на посаду
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Embassy of Finland in Kyiv
Новий посол Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта передав заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийнісу копії своїх вірчих грамот.
Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні.
У посольстві зазначили, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати боротьбу України проти російської агресії та допоможе робити необхідні кроки до європейської інтеграції.
- Яакко Лехтовірта — фінський історик і дипломат. Раніше він працював у посольствах Фінляндії у росії та Японії.