Помер американський репер Куліо, автор хіта “Gangstаʼs Paradise”

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У Лос-Анджелесі у віці 59 років помер американський репер Куліо.

Про це пише BBC.

За словами його менеджера Джарез Поузі, артиста знайшли знепритомленим на підлозі ванної кімнати в будинку друга. Точну причину смерті поки не повідомляли, однак медики припускають, що у репера могло зупинитися серце.

Артіс Леон Айві — молодший, відомий під псевдонімом Куліо, отримав Греммі за пісню ”Gangstа's Paradise” 1995 року, що стала саундтреком до фільму Dangerous Minds. Згодом цей трек став однією з найуспішніших реп-композицій усіх часів.

Куліо народився в Пенсильванії, але виріс у передмісті Лос-Анджелесу Комптон, де почалася його музична карʼєра. Крім того, він знявся в десятках фільмів і телевізійних шоу, а також випустив кулінарну книгу та інтернет-серіал «Готуємо з Куліо».

Протягом 40 років репер записав вісім студійних альбомів і отримав American Music Award, а також три MTV Video Music Awards.