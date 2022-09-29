Канада допоможе Україні відновити залізничну інфраструктуру

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Schnitzel_bank / Flickr

Канада надасть допомогу у відновленні залізничної інфраструктури України. Про це Міністерство інфраструктури повідомило 29 вересня.

Від початку повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій залізниці, зруйновано пів сотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів і станцій. Україна та Канада домовилися створити спільну робочу групу, яка визначить проєкти для співпраці — розраховують найближчим часом почати втілювати їх у життя.

Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку «Укрзалізниці» в питаннях управління залізницею, розвитку логістики та відбудови інфраструктури.