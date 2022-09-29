Дослідники виявили, що собаки вміють визначати стрес у господаря

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Науковці виявили, що собаки відчувають запах стресу в диханні та поті людини.

Про це пише BBC.

Дослідники з Королівського університету Белфасту провели експеримент. У ньому брали участь чотири собаки на 36 людей. Людям дали вирішити складну математичну задачу, виміряли їхній кровʼяний тиск і частоту серцевих скорочень та взяли біологічні зразки. Домашні тварини вибирали один із трьох балончиків із запахом. У понад 650 із 700 випадків собаки успішно ідентифікували зразок поту або дихання людини у стані стресу.

«У нас було багато доказів того, що собаки можуть сприймати запахи людей, які повʼязані з певними захворюваннями, але у нас небагато доказів того, що вони можуть відчувати відмінності в нашому психологічному стані», — зазначила провідна дослідниця Клара Вілсон.

Науковці впевнені, що їхнє дослідження допоможе навчати собак-терапевтів.

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