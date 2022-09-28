AP: До нового пакета військової допомоги США увійдуть 18 систем HIMARS

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США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $1,1 мільярда, до якого мають увійти 18 систем HIMARS, а також системи протидії безпілотникам.

Про це пише Associated Press.

Джерела агентства розповіли, що пакет включатиме боєприпаси до HIMARS, а також 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками. Крім того, передбачається передача близько 300 транспортних засобів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкої техніки, різноманітних радарів, засобів звʼязку та спостереження, а також іншого спорядження для солдатів. Очікується, що офіційно про допомогу оголосять у середу ввечері.

Зазначений пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує контракти на закупівлю зброї та обладнання. Він збільшує загальну військову допомогу США Україні майже до $17 мільярдів. Зазначається, що фінансування призначене для контрактів на озброєння та обладнання і спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її довгострокові оборонні потреби. Отримання нових HIMARS Україною може зайняти рік-два.