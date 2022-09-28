Білоруський президент лукашенко приїхав до невизнаної Абхазії. МЗС Грузії звинуватило його у порушенні держкордону

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tut.by

Білоруський президент олександр лукашенко здійснив візит до окупованого росією грузинського регіону Абхазія. На офіційному рівні білорусь не визнає Абхазію «незалежною державою».

Про це повідомляється на сайті так званого президента Абхазії.

Він зазначає, що провів зустріч із лукашенком на «державній дачі в Піцунді» — це абхазьке місто на березі Чорного моря.

«Ми дуже багато, до ночі обговорювали ці питання і дійшли одного висновку, що Абхазію не можна кидати», — сказав лукашенко, розповівши, що обговорював Абхазію на зустрічі із путіним.

МЗС Грузії уже відреагувало на візит лукашенка до Абхазії. Там викликали білоруського посла та запросили додаткові розʼяснення. Також там засудили приїзд лукашенка і зазначили, що він порушив державний кордон країни.

«Закликаємо білоруську сторону поважати суверенітет і територіальну цілісність суверенної держави в межах її міжнародно визнаних кордонів і не вживати дій, які суперечать основоположним принципам міжнародного права», — підкреслюється в заяві.

У 2008 році за результатами російського вторгнення у Грузію рф окупувала Абхазію та Південну Осетію і визнала їхню «незалежність». Відтоді ці регіони лишаються окупованими і повністю підконтрольними та залежними від росії. Незалежність цих республік визнають лише чотири держави-члени ООН, крім рф: Венесуела, Сирія, Нікарагуа та Науру.

Самі ж території Абхазії та Південної Осетії майже не контролювалися грузинським урядом ще з часів розпаду СРСР. Тоді сталися перші війни, а регіони в односторонньому порядку оголошували про «незалежність» і бажання приєднатися до рф. Абхази та осетини протягом століть мали власні країни або ж автономії у складі імперій. Потім, на початку 1920-х СРСР змінював кордони радянських республік на власний розсуд, не зважаючи на етнічні, релігійні та культурні чинники. Тоді ж Абхазія та Південна Осетія опинилися у складі Грузії.