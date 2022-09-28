На Кубі ураган залишив без світла усю країну

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На Кубі внаслідок урагану третьої категорії вся країна, а це понад 11 мільйонів жителів, залишилася без світла.

Про це повідомляє АР.

Ураган, який обрушився на західну частину острова, вивів з ладу енергомережу та зруйнував деякі з найважливіших тютюнових ферм країни.

Спершу електрика зникла майже у мільйона домогосподарств у ​​західних провінціях Куби, але згодом колапсу зазнала уся енергомережа країни.

Протягом ночі електрики намагалися відновити обслуговування 11 мільйонів жителів країни, але станом на ранок середи острів залишався без світла.

Значних жертв вдалося уникнути завдяки тому, що десятки тисяч людей були евакуйовані з західної частини острова ще до прибуття урагану.

Національний центр спостереження за ураганами США повідомив, що швидкість вітру сягала 205 км/год.