У США випробували перший у світі комерційний електричний літак. Він живиться від батарей Tesla

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Seattle Times

У США випробували перший прототип повністю електричного літака.

Про це повідомляє Associated Press.

Літак створила компанія Eviation. Його сконструювали інженери зі США та Ізраїлю. Літак живиться від 21 500 невеликих елементів батареї Tesla та розрахований на девʼять пасажирів та двох пілотів.

Seattle Times

О 7:10 ранку він вилетів із Мозес-Лейк, штат Вашингтон і знову приземлився за вісім хвилин.

Якщо Федеральна авіаційна адміністрація зрештою сертифікує такий транспорт для перевезення пасажирів, то він може стати першим повністю електричним комерційним літаком. Його використовуватимуть як приміський літак, який піднімається на висоту 4 572 метри.