Bloomberg: Компанія Apple не збільшуватиме виробництво iPhone через зниження попиту

Новини

Компанія Apple відмовилася від планів збільшити виробництво своїх нових iPhone 14 цього року.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, виробник електроніки попросив постачальників відмовитися від ідеї збільшити виробництво iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць у другій половині 2022 року. Причиною став недостатній попит на продукцію.

Замість цього компанія планує випустити 90 мільйонів телефонів за цей період — це приблизно відповідає рівню попереднього року та початковим прогнозам Apple, повідомили джерела Bloomberg.

Після цих новин фʼючерси фондового ринку США знизилися. Ключовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. втратив 1,8%, найбільший виробник iPhone в Apple Hon Hai Precision Industry Co. — 2,4%, а спеціалізовані виробники Largan Precision Co. і LG Innotek Co впали на понад 7%.

Найбільший у світі ринок смартфонів у Китаї теж переживає економічний спад. Він уже вдарив по китайських виробниках мобільних пристроїв, а також вплинув на продажі iPhone. Станом на 26 вересня покупки iPhone 14 у Китаї знизилися на 11%, як порівняти з минулим роком.

Глобальний попит на персональну електроніку знижується через стрімку інфляцію, побоювання щодо рецесії та війну росії в Україні. Аналітики очікують, що ринок смартфонів цього року скоротиться на 6,5% — до 1,27 мільярда одиниць.