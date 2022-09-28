Російським військовополоненим дозволили телефонувати додому раз на кілька днів

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Міністерство юстиції України

Російські військовополонені в Україні зможуть дзвонити додому раз на кілька днів.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Одна розмова триватиме до 15 хвилин. Дзвінки записуватимуть і зберігатимуть на сервері.

Згідно із Женевськими конвенціями, військовополоненим треба дати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн це робили за допомогою пошти, а зараз, крім неї, полонені росіяни можуть скористатися IP-телефонами.

У Мінʼюсті зазначили, що звʼязок із родинами допоможе полоненим уникнути депресій та навіть суїцидів.