Російським військовополоненим дозволили телефонувати додому раз на кілька днів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство юстиції України
Російські військовополонені в Україні зможуть дзвонити додому раз на кілька днів.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції.
Одна розмова триватиме до 15 хвилин. Дзвінки записуватимуть і зберігатимуть на сервері.
Згідно із Женевськими конвенціями, військовополоненим треба дати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн це робили за допомогою пошти, а зараз, крім неї, полонені росіяни можуть скористатися IP-телефонами.
У Мінʼюсті зазначили, що звʼязок із родинами допоможе полоненим уникнути депресій та навіть суїцидів.
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