​ДБР повідомило про підозру ексзаступнику міністра охорони здоровʼя через розстрату майже двох мільйонів гривень

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Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра охорони здоровʼя, через якого державний бюджет втратив 1,9 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Посадовець МОЗ підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин Prometheus, але виконавці замовлення так і не передали його в міністерство. Це заблокувало роботу Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а держава не дорахувалася майже 1,9 мільйона гривень у бюджеті.

Колишнього заступника міністра охорони здоровʼя підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.