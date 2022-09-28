Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 400 військових, літак і крилату ракету

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 28 вересня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 400 військових, шість танків, вісім броньованих машин, 12 одиниць автотехніки, три артилерійські системи, літак, крилату ракету і 12 безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: