Латвія закрила один перехід на кордоні з росією та оголосила надзвичайну ситуацію
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію в низці країв біля кордону з рф та закрив один з прикордонних переходів.
Про це повідомляє Delfi.
Надзвичайну ситуацію оголосили в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях. Причина таких дій — оголошена в росії часткова мобілізація та можливі загрози для внутрішньої безпеки Латвії. Раніше у проєкті постанови уряду згадували також Аугшдауґавський край, однак в МВС Латвії уточнили, що рішення уряду стосується лише трьох країв.
Також уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та ретельніше перевіряти громадян рф, які прибувають до Латвії.
Від 19 вересня латвійці заборонили вʼїзд 57 громадянам росії. Легально вʼїхали до країни 2 475 російських громадян.
Притулку в Латвії наразі попросили 16 громадян рф. Більшість із них зазначили, що їх переслідують через незгоду з політикою російської влади, ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в росії мобілізацію.
Міністр внутрішніх справ Крістап Еклонс раніше заявляв, що мобілізація в рф не є підставою для надання притулку в Латвії.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.Через мобілізацію росіяни почали активно тікати з країни.