Латвія закрила один перехід на кордоні з росією та оголосила надзвичайну ситуацію

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Уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію в низці країв біля кордону з рф та закрив один з прикордонних переходів.

Про це повідомляє Delfi.

Надзвичайну ситуацію оголосили в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях. Причина таких дій — оголошена в росії часткова мобілізація та можливі загрози для внутрішньої безпеки Латвії. Раніше у проєкті постанови уряду згадували також Аугшдауґавський край, однак в МВС Латвії уточнили, що рішення уряду стосується лише трьох країв.

Також уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та ретельніше перевіряти громадян рф, які прибувають до Латвії.

Від 19 вересня латвійці заборонили вʼїзд 57 громадянам росії. Легально вʼїхали до країни 2 475 російських громадян.

Притулку в Латвії наразі попросили 16 громадян рф. Більшість із них зазначили, що їх переслідують через незгоду з політикою російської влади, ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в росії мобілізацію.

Міністр внутрішніх справ Крістап Еклонс раніше заявляв, що мобілізація в рф не є підставою для надання притулку в Латвії.