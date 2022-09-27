Україна не змогла вийти до елітного дивізіону Ліги націй

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Joosep Martinson / Stringer / Getty Images

Національна збірна України з футболу зіграла у безгольову нічию з командою Шотландії в рамках Ліги націй УЄФА.

Гра відбувалася у польському Білостоку.

Команди розійшлися у підсумку мировою — 0:0. Україна посіла друге місце у своїй групі, за підсумком шести ігор набравши 11 очок. Перемогу у групі здобула Шотландія, яка набрала 13 очок. Саме ця збірна наступного року гратиме в елітному дивізіоні Ліги націй.

Попередній свій матч — проти збірної Вірменії — українці виграли з рахунком 5:0. Україна залишається у другому за силою дивізіоні Ліги націй.