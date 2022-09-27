«Газпром» погрожує перестати платити за транзит газу через Україну, бо «Нафтогаз» подав на нього до суду

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Російський «Газпром» погрожує «Нафтогазу» санкціями через ініційований українською компанією арбітраж. Монополіст погрожує припинити платити за транзит газу через Україну.

Про це повідомила пресслужба «Газпрому».

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» виконувати умову «качай або плати», зафіксовану в контракті, який уклали у грудні 2019 року. Зараз «Газпром» вважає, що «ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися», оскільки «Нафтогаз» нібито «безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобовʼязання через пункт «Сохранівка». У «Нафтогазі» тоді пояснювали, що через російську війну низка обʼєктів газотранспортної системи опинилася на тимчасово окупованій території, відтак наразі Оператор не може контролювати ці обʼєкти.

Російська компанія відкидає всі вимоги «Нафтогазу» про арбітраж і повідомила про це Секретаріат Міжнародного арбітражного суду (МАС) Міжнародної торгової палати і голову «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Монополіст наполягає, що у разі арбітражу російські органи державної влади матимуть усі підстави для запровадження проти «Нафтогазу» санкцій, що означатиме заборону для «Газпрому» виконувати перед «Нафтогазом» зобовʼязання за вчиненими правочинами, включно зі здійсненням фінансових операцій, що призведе до зупинки оплати за транзит.