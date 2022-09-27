Україна не виплачуватиме грошову допомогу родичам загиблих воїнів, які проживають в рф чи білорусі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Pixabay
Члени сімей загиблих українських військових, які живуть у росії чи білорусі, або засуджені за державну зраду, колабораціоністську діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.
Про відповідне рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд вніс зміни до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану» від 28 лютого 2022 № 168.