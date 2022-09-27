Meta виявила понад 60 фейкових акаунтів відомих видань, які поширювали російську пропаганду

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Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, виявила понад 60 акаунтів, які видавали себе за облікові записи відомих видань та поширювали російську пропаганду.

Про це пише Associated Press.

Йдеться про понад 60 вебсайтів, створених для імітації новинних сайтів, таких як The Guardian у Великій Британії, або німецький Der Spiegel. Однак замість справжніх новин, які повідомляли ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну. Понад 1 600 фейкових акаунтів у Facebook використовувалися для поширення цієї пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні.

Підроблені облікові записи в соціальних мережах потім використовували для поширення посилань на фейкові новини та інші проросійські пости та відео у Facebook та Instagram, а також на платформах, зокрема Telegram і Twitter.

«Кілька разів такий контент поповнював офіційні сторінки російських посольств у Європі та Азії», — сказав директор із запобігання загрозам Meta Девід Агранович. За його словами, це була найбільша і найскладніша операція російської пропаганди, яку компанії Meta вдалося зірвали з початку війни росії проти України.

Діяльність мережі першими помітили журналісти-розслідувачі в Німеччині. Коли Meta почала розслідування, виявилося, що автоматизовані системи Facebook уже видалили багато фальшивих облікових записів. Дослідники сказали, що не можуть безпосередньо повʼязати мережу фейкових акаунтів з російським урядом, але Агранович відзначив роль російських дипломатів.