В Україні засудили ще чотирьох бойовиків, які воювали на боці рф

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Служба безпеки України

В Україні засудили ще чотирьох бойовиків «л/днр», які воювали на боці росії. Усі вони отримали терміни ув’язнення від 10 до 15 років.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У складі російських окупаційних військ ці особи воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках.

Зокрема, 14 років позбавлення волі отримав ворожий «снайпер-радіотелефоніст», якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому на Харківщині. Мобілізований з Донецька 23-річний громадянин рф воював проти українського війська в окремому стрілецько-снайперському взводі третього батальйону 115 полку «днр». У полон бойовик потрапив разом зі своїм взводом під час звільнення селища Момотове.

Іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку «народної міліції лнр» бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі Рубіжного на Луганщині. Цей чоловік виявився громадянином України, тож за перехід на бік ворога під час війни йому інкримінували державну зраду та засудили до 15 років позбавлення волі за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі. Один із них був «старшим стрілком» гранатометного взводу «лнр». Він потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк.

Інший — мешканець селища Зимогірʼя Луганської області. Воював у складі так званого другого армійського корпусу російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей.

Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України.