ЗСУ звільнили Купʼянськ-Вузловий, де розташований залізничний вузол

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Українські війська звільнили від росіян Купʼянськ-Вузловий, де розташований великий залізничний вузол.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Купʼянськ-Вузловий — це одна з найбільших логістичних і залізничних розвʼязок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане, ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його», — сказав Синєгубов.

Він наголосив, що зараз звільнення територій відбувається важко, бо росіяни намагаються перегрупуватися і стягнути підкріплення.

Напередодні у соцмережах зʼявилися фото військових біля вʼїзду до селища. Українські бійці зробили фото біля стели з написом «Купʼянськ», яка розфарбована кольорами росії та свіжим Гербом України.