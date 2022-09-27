Нова Зеландія оголосила санкції проти 19 осіб з оточення путіна

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Нова Зеландія розширила санкції проти росії. До санкційного списку додали 19 осіб з оточення путіна

Про це пише The Canberra Times.

Міністр закордонних справ Наная Махута заявила, що будуть застосовані фінансові санкції та обмеження щодо подорожей. Деталі вона не розкрила, як і осіб, які потрапили під санкції.

«Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, — це наші санкції та підтримка їх у конфлікті», — сказала Махута.

Загалом накладені Новою Зеландією санкції проти росії вже стосуються близько тисячі осіб.