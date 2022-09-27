Нова Зеландія оголосила санкції проти 19 осіб з оточення путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Нова Зеландія розширила санкції проти росії. До санкційного списку додали 19 осіб з оточення путіна
Про це пише The Canberra Times.
Міністр закордонних справ Наная Махута заявила, що будуть застосовані фінансові санкції та обмеження щодо подорожей. Деталі вона не розкрила, як і осіб, які потрапили під санкції.
«Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, — це наші санкції та підтримка їх у конфлікті», — сказала Махута.
Загалом накладені Новою Зеландією санкції проти росії вже стосуються близько тисячі осіб.
- 26 вересня санкції проти 92 фізичних і юридичних осіб з рф запровадила Велика Британія. Це відповідь на псевдореферендуми на захоплених територіях України.