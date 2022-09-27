Росія випустила по Запоріжжю 10 ракет типу С-300

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Олександр Старух / Facebook

Росія вночі обстріляла Запоріжжя десятьма ракетами С-300, є влучення в обʼєкти інфраструктури.

Про це вранці 27 вересня повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

На місцях обстрілів виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач, але профільні служби вже відновлюють мережу.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Олександр Старух / Facebook