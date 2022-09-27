Після ракетного удару росіян по Первомайському під завалами знайшли сімох загиблих

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ГУ ДСНС України у Харківській області

Минулої доби російські війська масовано обстрілювали Чугуївський, Купʼянський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Купʼянську через обстріли горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби отримали поранення пʼятеро людей. Усі вони — мешканці Купʼянського району.

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках і господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни вбили 15-річну дитину. За даними ДСНС, після атаки під завалами також знайшли тіла сімох загиблих.

Зранку 27 вересня у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік ішов на роботу. У Вовчанську через обстріли горіли гаражний кооператив і приміщення мʼясокомбінату. Люди не постраждали. У Харківському районі через атаку росіян горів дачний будинок.