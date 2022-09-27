European Wildlife Comeback: У Європі збільшується популяція хижаків, найбільше — вовків

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У Європі збільшується популяція хижаків, найбільше — вовків, бурих ведмедів та орланів-білохвостів.

Про це ідеться у звіті European Wildlife Comeback.

Дослідники проаналізували дані про 50 видів диких тварин, розмір популяції та географічне поширення яких збільшилися за останні 40 років, щоб показати, як ефективний правовий захист, відновлення довкілля та реінтродукція сприяють відновленню видів.

Серед хижаків найшвидше повернувся сірий вовк. Протягом століть люди їх убивали, поки в 1970-х роках не настав період занепаду, коли лише кілька популяцій залишились на півдні та північному сході Європи. Після ухвалення законодавства щодо їх захисту та більшої толерантності суспільства до життя поряд з ними кількість вовків збільшилася на 1 800%. Зараз 17 тисяч особин блукають майже всією континентальною Європою.

Популяція ведмедів з 1960 року збільшилась на 44% — завдяки кращому правовому захисту.

Орланів-білохвостів зараз у Європі нараховується 12 500 пар, популяція цих птахів зростає на західному узбережжі Шотландії та на острові Уайт. По всій Європі в період з 1970 по 2018 рік кількість орланів-білохвостів збільшилася на 445%, насамперед завдяки правовому захисту та забороні на шкідливі пестициди.

Євразійський бобер мав одне з насуттєвіших повернень серед травоїдних, збільшивши свій ареал на 835% з 1955 року.

Попри позитивні результати дика природа, як і раніше, зникає з рекордною швидкістю по всій планеті: мільйон видів тварин перебувають під загрозою зникнення, а переважна більшість ландшафтів, що охороняються в Європі, у поганому стані. Хоча багато з цих видів продемонстрували відновлення за останні майже 40 років, це слідує за століттями занепаду, тому жоден з них не досягнув колишньої чисельності.