Росіяни обстріляли Краматорськ, четверо людей поранені

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Росіяни знову обстріляли центр Краматорська на Донеччині, в результаті чого чотири людини дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та сквер.

Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

«Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. Четверо поранених, з них один у важкому стані», — написав Гончаренко.

Він опублікував фотографії руйнувань з місця прильоту ворожої зброї.