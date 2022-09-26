Росіяни обстріляли Краматорськ, четверо людей поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росіяни знову обстріляли центр Краматорська на Донеччині, в результаті чого чотири людини дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та сквер.
Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
«Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. Четверо поранених, з них один у важкому стані», — написав Гончаренко.
Він опублікував фотографії руйнувань з місця прильоту ворожої зброї.
- Краматорськ з 13 жовтня 2014 року є обласним центром Донецької області.