Ексспівробітник ЦРУ Сноуден отримав російське громадянство

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Gage Skidmore / Flickr

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління США Едвард Сноуден отримав російське громадянство.

Про це йдеться у відповідному указі президента рф.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що громадянство Сноудену було надано на його прохання. Як заявив адвокат Сноудена, на отримання громадянства подаватиме і дружина ексспівробітника ЦРУ. Адвокат також зазначив, що Сноуден не підпадає під оголошену путіним часткову мобілізацію, оскільки не служив у російській армії.

Едвард Сноуден — колишній американський технічний фахівець і спецагент, працівник ЦРУ і Агентства національної безпеки США. У 2013 році він оприлюднив низку секретних матеріалів стосовно роботи спецслужб США і Великої Британії (програми таємного стеження за людьми). Того ж року він отримав політичний притулок у росії. Місце його перебування не розкривають. На батьківщині його хочуть судити за шпигунство, але для багатьох активістів він є героєм.

Його книга «Особиста справа» вийшла у вересні 2019 року. У ній Сноуден розповідає про свій шлях від співробітника спецслужби США до «зрадника» і героя. У грудні 2019 року суд позбавив Сноудена права на отримання прибутку від продажу мемуарів.