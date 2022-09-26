«Ми вже створили резерви». Влада не має наміру оголошувати додаткову мобілізацію

Новини

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD заявив, що Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію на тлі російських фейкових «референдумів».

«Ми вже створили резерви через систему Територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових», — запевнив радник глави ОПУ.

Він зауважив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні: у нас не так багато втрат серед військових, порівняно з рф, якій байдуже, скільки її військових гине.

Росія спрямовує 90 відсотків власної військової потужності для нападів на цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та цивільне населення.

«На сьогодні повністю знищено та видалено з карти понад 1 200 населених пунктів», — зазначив Подоляк.

Він запевнив, що наступ ЗСУ не зупинився, і пообіцяв, що незабаром можна буде чекати позитивних новин з фронту.

При цьому Подоляк підкреслив, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії наступним кроком буде відвоювання територій і знищення збройних сил рф, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки — але не радянські танки (Т-55, Т-64, Т-72), які є неефективними, а машини західного зразка, такі як Leopard 2.