Бельгія передасть Україні великокаліберні кулемети

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Міністерство оборони Бельгії надасть Україні великокаліберні кулемети M2HB, боєприпаси до них та спорядження для військових.

Про це повідомляє польське видання Defence24.

Міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер заявила, що її країна надішле Україні новий пакет військової допомоги на €12 мільйонів. Окрім згаданих кулеметів, українські військові отримають зимове спорядження, захисні шоломи та оптику. На початку 2023 року планується передати Україні автомобілі меддопомоги та медичні евакуаційні машини.

Зазначається, що Бельгія вже надала Україні озброєння та іншої допомоги на €45 мільйонів, серед іншого це кулемети, протитанкова зброя та медичне обладнання.

M2HB виготовляється бельгійською компанією FN і належить до сімейства американських кулеметів калібру 12,4 мм системи Браунінга.