Time помістив фото головнокомандувача ЗСУ на передовицю журналу. Головні тези Залужного

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На початку повномасштабного вторгнення росії у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «було дві стратегічні цілі»: зберегти Київ та «пустити кров ворогу».

Про це він розповів журналу Time для статті «Генерал Валерій Залужний та український шлях війни».

За його словами, ЗСУ мали в пріоритеті захист столиці, бо падіння Києва переломило б війну.

«На всіх інших напрямках нам потрібно було пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях при цьому довелося б втратити територію. Тобто дозволити росіянам просунутися вперед, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу», — розповів про другу ціль Залужний.

Вже на шостий день війни головнокомандувач зрозумів, що ця стратегія має сенс, бо росіяни не змогли захопити аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко, щоб почали розтягуватися лінії постачання — це залишало їх незахищеними.

Залужний висловив думку, що ця війна з росією не остання, тому необхідно готуватися до тривалої боротьби: «Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни».

Журналісти в статті описали головнокомандувача такими словами: «Загартований роками боротьби з росією на східному фронті, він належить до нового покоління українських командувачів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли нації відбити натиск росіян».

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив Time, що Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний Україні: «Під його керівництвом українські збройні сили швидко адаптувалися та перехопили ініціативу на полі бою».