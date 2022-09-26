Через посуху та війну світові запаси зерна впадуть до 10-річного мінімуму

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Попри відновлення експорту зерна з України світ рухається до дефіциту зернових, пише Reuters.

Погана погода у ключових сільськогосподарських регіонах від США до Франції та Китаю призводить до скорочення врожаю зернових та зниження запасів, підвищуючи ризик голоду в деяких найбідніших країнах світу.

Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як Україна цього літа відновила постачання з портів Чорного моря, а американські фермери чекали на великий урожай. Але зараз очікується, що США, найбільший у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший за три роки. Посуха також завдала збитків урожаю в Європі і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

За даними Міжнародної ради із зерна, у світі цьогоріч буде менше запасів кукурудзи, ніж було в 2012 році (остання глобальна продовольча криза).

Український експорт кукурудзи та пшениці зріс після розблокування портів, але ситуація теж хитка, бо поки не відомо, скільки триватиме війна. Крім того, країна в стані війни збере менше врожаю, ніж минулоріч.

Світовий банк виділив $30 мільярдів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, посилену війною, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже $3 мільярдів додаткового фінансування для підтримки продовольчої безпеки.