У Криму росіяни мобілізували 60 тисяч чоловіків, більшість із них кримські татари
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У тимчасово окупованому Криму так звана адміністрація мобілізувала до російської армії 60 тисяч чоловіків. Окупанти масово роздають повістки в місцях компактного проживання кримських татар.
Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.
За даними центру, мобілізованих відвезли на полігони в селище Перевальне та Козачу Бухту в місті Севастополь.
Повістки видають і тим, хто служив в Україні, і навіть 53-річним відставним.
«Стоять машини росгвардії і просто на вулиці видають повістки всім поспіль», — зазначили в Кримськотатарському ресурсному центрі.
Зазначимо, що росія порушує норми міжнародного права, мобілізуючи населення окупованих територій для війни проти своєї ж країни.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Вже 23 вересня стало відомо, що російська влада забороняє кримчанам залишати півострів без дозволу військкомату.