У Криму росіяни мобілізували 60 тисяч чоловіків, більшість із них кримські татари

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У тимчасово окупованому Криму так звана адміністрація мобілізувала до російської армії 60 тисяч чоловіків. Окупанти масово роздають повістки в місцях компактного проживання кримських татар.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

За даними центру, мобілізованих відвезли на полігони в селище Перевальне та Козачу Бухту в місті Севастополь.

Повістки видають і тим, хто служив в Україні, і навіть 53-річним відставним.

«Стоять машини росгвардії і просто на вулиці видають повістки всім поспіль», — зазначили в Кримськотатарському ресурсному центрі.

Зазначимо, що росія порушує норми міжнародного права, мобілізуючи населення окупованих територій для війни проти своєї ж країни.