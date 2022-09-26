Кримському «міністру» оголосили підозру. Він курував перевезення українського зерна

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Так званому «міністру сільського господарства Республіки Крим» повідомили про підозру за колабораціонізм (ч. 5 ст. 111-1 КК), за що йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила прокуратура АР Крим.

Підозрюваний ще з моменту окупації півострова активно будував свою кар’єру в незаконних «органах влади», а після повномасштабного вторгнення військ росії курував перевезення викраденого українського зерна. Він забезпечував логістичні зв’язки.