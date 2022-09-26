Потепління і дощі. Прогноз погоди на початок тижня

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Terry McGraw / Pixabay

В Україні початок тижня буде з дощами, потеплішає на півдні та сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 26 вересня, на заході та півночі країни очікуються дощі. В інших регіонах України сонячно. На півдні почне теплішати — середня температура вдень до +22 °C. На сході до +18 °C. Середня температура вдень на півночі, в центрі та на заході — +15 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У вівторок, 27 вересня, на сході і півдні буде тепліше, а на півночі, в центрі і на заході температура впаде. В цих регіонах очікуються дощі. На заході і на півночі прогнозують до +14 °C. В центрі до +20 °C. На сході до +21 °C, а на півдні — до +26 °C.

Український гідрометеорологічний центр

В середу, 28 вересня, температура повітря вдень зміниться лише на півночі — вона підніметься до +18 °C. Короткочасні дощі прийдуть на схід та південь.