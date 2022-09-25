Що у світі писали про війну в Україні 25 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Ймовірність використання рф ядерної зброї може стати точкою, в якій інтереси України та США можуть розійтися, пише у The New York Times американський автор і оглядач Росс Даутт. Він вважає, що оголошена путіним мобілізація дещо відсунула ядерну загрозу, адже вона означає, що кремль посилює використання більш «конвенційних» засобів ведення війни. Водночас, ядерна загроза — це останній засіб, який росія може використати у разі безвиході, адже варіант поразки путін досі не розглядає. У певний момент війни рф може залишити собі єдиний вибір — застосувати ядерну зброю або визнати поразку, пише автор. Наслідки такого рішення були б жахливими і для світу, і для росії — для неї це буде війна з НАТО, крах економіки та повна ізоляція. Тому ймовірність ядерної загрози залишається не надто високою. Проблема в тому, що навіть умовні 20% імовірності порушення ядерного табу все одно є жахливим показником. Київ може бути готовим прийняти такий ризик, адже на кону питання самого існування України, однак для Америки може настати час стриманості й повернення до пошуків дипломатичного рішення, вважає Даутт.

У тому, що світ має серйозніше поставитися до ядерних погроз путіна, впевнений і експерт із глобальної політики та колумніст Al Jazeera Марван Бішара. З початку повномасштабної війни в Україні путін неодноразово натякав, а подекуди й прямо казав, що не зупиниться перед використанням ядерної зброї, якщо побачить таку потребу. Захід, пише Бішара, легковажить цією загрозою. Оголошена росією мобілізація демонструє, що путін розлючений та принижений, а отже цілком здатний на використання будь-яких засобів, йдеться в матеріалі. Факт мобілізації 300 тисяч солдат є промовистим, бо йдеться про найбільшу мобілізацію військ із часів Холодної війни. Ядерна загроза може втілитися як шляхом використання зброї, так і через пошкодження Запорізької атомної електростанції, і обидва ці сценарії трагічні та неприпустимі. Щоб запобігти їх втіленню, впевнений колумніст Al Jazeera, світові лідери мають зупинити ескалацію та шукати дипломатичного вирішення війни. Головне, що світ має памʼятати, це те, що в ядерній війні не буде переможців, запевняє експерт.

Про ядерну загрозу від путіна пише у The Guardian і британський автор та дослідник Пітер Померанцев — утім, він запевняє, що це чергова помилка російського лідера, яка дорого йому обійдеться. Російська пропаганда пронизана ідеєю того, що росіяни терплячі до болю і здатні пережити набагато більше, ніж «розбещений» Захід. Українці, натомість, мають справжню традицію жертви заради свободи, шанують своїх дисидентів і памʼятають свою історію. Росіяни переважно ставали жертвами власної держави, про що вони не памʼятають і не кажуть. Масове гноблення призвело до того, що російське суспільство прославляє пасивний конформізм. До оголошення мобілізації кремлівська пропаганда дозволяла росіянам «воювати», сидячи на дивані та поглинаючи її контент. Зараз ситуація докорінно змінилася — чоловікам вручають повістки на вулицях, і мобілізація зовсім не виглядає частковою. За таких умов підтримувати війну й путіна росіянам стає все складніше. Обіцянка піти до кінця, себто використати ядерну зброю, може налякати російське суспільство ще сильніше, вважає Померанцев. Щоб допомогти росіянам краще побачити наслідки ядерної загрози, Захід має посилити тиск на росію ― військовий, дипломатичний та економічний. За таких умов росія може навіть втратити своїх останніх союзників, зокрема Китай. Не факт, що зміна суспільної думки про війну в Україні приведе росіян до масових протестів, однак це стане першим кроком до руйнування системи пропаганди — і ще однією сферою, де путін утратить контроль.