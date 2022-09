У Польщі скасували концерти співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса через його позицію щодо України

Новини

Reuters

Концерти співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса в Польщі скасували через позицію музиканта щодо війни в Україні.

Про це повідомляє BBC.

На початку вересня Роджер Вотерс написав листа першій леді України Олені Зеленській. У ньому музикант зазначив, що виступає проти того, щоб Захід надсилав зброю в Україну. За його словами, «крайні націоналісти» в Україні поставили країну «на шлях цієї згубної війни».

Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського у невиконанні передвиборчих обіцянок щодо встановлення миру на Донбасі та не згадав про відповідальність росії за війну.

У відповідь Зеленська написала у Twitter, що це росія вторглася в Україну і тепер руйнує міста та вбиває мирних жителів. «Роджере Уотерс, ти повинен просити миру у президента іншої країни», — зазначила вона.

Через позицію Вотерса депутат міської ради Кракова Лукаш Вантух закликав людей бойкотувати концерти. У міській раді підготували проєкт резолюції про оголошення музиканта персоною нон ґрата. Голосування за цей документ має відбутися на сесії 28 вересня.

«Беручи до уваги злочинний напад росії на Україну, а також збільшення кількості військових злочинів, скоєних російськими солдатами, які стають відомими, [депутати] висловлюють обурення тезами та заявами, зробленими паном Роджером Вотерсом у звʼязку із вторгненням росії в Україну», — йдеться в резолюції.

Вотерс відповів на це у дописі на Facebook.

«Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone», — написав він, посилаючись на текст пісні Pink Floyd Another Brick in the Wall.

Він спростував повідомлення про те, що він або його команда самостійно скасували концерти, і звинуватив Вантуха у «драконівській цензурі» його творчості.

Промоутер концерту Live Nation Poland підтвердив скасування заходів, але не зазначив причину.