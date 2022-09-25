Науковець підрахував, скільки сміття люди залишили на Марсі за 50 років досліджень

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NASA

Науковець з Університету Західної Вірджинії Кагрі Кіліч підрахував, що за 50 років досліджень люди залишили на Марсі 7 119 кг сміття.

Про це пише The Conversation.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, люди відправили на Марс 18 штучних обʼєктів протягом 14 марсіанських місій.

Зараз на планеті є три типи сміття: викинуте обладнання, неактивні та розбиті космічні кораблі. За даними Кіліча, неактивних космічних кораблів на поверхні Марсу девʼять. Це Mars 3, Mars 6, Viking 1,Viking 2, марсохід Sojourner, раніше втрачений посадковий апарат Beagle 2, апарат Phoenix, марсохід Spirit та космічний корабель Opportunity.

Також щонайменше два космічних апарати зазнали аварії, а ще чотири втратили звʼязок до або відразу після посадки.

Науковець підрахував масу всіх космічних кораблів, які коли-небудь відправляли на Марс, і отримав цифру приблизно 9 979 кг. Потім він відняв від цієї суми вагу корабля, який зараз працює на поверхні — 2 860 кг — і у нього залишилося 7 119 кг уламків, залишених людьми на Марсі.