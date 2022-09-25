У Канаді вирує шторм Фіона — кілька будинків змило в море, а тисячі людей залишилися без світла

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До узбережжя Канади дійшов шторм Фіона, який до цього вирував у Пуерто-Рико і Домініканській Республіці. Одна людина зникла безвісти після того, як потрапила у воду в Ньюфаундленді.

Про це повідомляє BBC.

Поліція заявила, що шторм був небаченим. Декілька будинків змило в море. Крім того, обірвані лінії електропередач — сотні тисяч людей залишилися без світла.

Статус Фіони в пʼятницю знизили з урагану до тропічного шторму. Втім, природнє явище все ще досить потужне, особливо для Канади, де таке рідко трапляється..

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що в Новій Шотландії для допомоги залучать військових. Він вирішив приділити увагу ліквідації наслідків шторму, тож не поїде на похорон японського колишнього премʼєра Сіндзо Абе.

Енергетичні компанії попередили, що для відновлення електроенергії можуть знадобитися декілька днів, оскільки швидкість вітру залишається надто високою, щоб розпочати роботи на зруйнованих лініях електропередач.