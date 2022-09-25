В окупованому Херсоні загинув колишній нардеп-колаборант від партії регіонів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару по готелю загинув колишній нардеп від партії регіонів та колаборант олексій журавко.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
Російські пропагандисти заявили, що в обстріляному готелі перебували нібито журналісти, які «висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу росії».
У 2014 році він переїхав до росії, а після вторгнення повернувся до Херсону.