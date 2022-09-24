Генштаб: Українська армія за добу збила чотири російські літаки

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Українська армія протягом доби збила чотири російські літаки: штурмовик Су-25, два винищувачі Су-30 та один винищувач Су-34.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 24 вересня.

Крім літаків, українські підрозділи збили пʼять російських безпілотників та одну крилату ракету окупантів.

Раніше на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ показали відео збиття двох російських літаків.

Також у Генштабі розповіли, що росіяни протягом доби завдали 5 ракетних і 12 авіаційних ударів та здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українській інфраструктурі. ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.