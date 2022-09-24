Збірна України з футболу розгромила збірну Вірменії в матчі Ліги націй

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Збірна України з футболу розгромно перемогла збірну Вірменії. Матч завершився з рахунком 0:5.

Поєдинок відбувався у вірменській столиці Єревані. Це був передостанній тур цьогорічного розіграшу Ліги націй.

Перший тайм закінчився з рахунком 0:1 на користь України. Після передачі Олександра Зубкова відзначився Олександр Тимчик.

У другому таймі українці продовжили тиснути на ворота вірмен і чотири рази досягли успіху. Спочатку відзначився Олександр Зубков із передачі того ж Тимчика, а потім дублем відзначився Артем Довбик, який вийшов на заміну.

Останній гол у матчі на 84-й хвилині забив Данило Ігнатенко. Це був перший гол для нього у футболці збірної України.

Українці вийшли на перше місце у групі B1, однак увечері свій матч зіграє збірна Шотландії проти збірної Ірландії. У разі перемоги шотландці обійдуть збірну України та будуть першими. Таким чином, матч між українцями та шотландцями 27 вересня визначить, хто саме посяде перше місце.