Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника поза НАТО

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Президент США Джо Байден позбав Афганістан статусу основного союзника поза межами НАТО. Це сталося через понад рік після того, як владу там захопили таліби.

Про це пише пресслужба Білого дому.

«Я припиняю надання Афганістану статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза межами НАТО для цілей цього Закону та Закону про контроль за експортом озброєнь», — йдеться у президентському меморандумі.

Афганістан отримав статус основного союзника поза НАТО (MNNA) у 2012 році. Такий статус допомагає країнам, які не можуть стати членом НАТО через географічне розташування, дуже тісно співпрацювати зі США в оборонній сфері.

Уперше статус MNNA був наданий у 1987 році. За даними Державного департаменту, після скасування статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників поза НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс. Тайвань розглядається як MNNA без формального визначення таким.

Країни, що отримали статус MNNA, мають право на позики матеріалів, постачання або обладнання для спільних досліджень, розробок, випробувань або оцінювання. Вони також мають право розміщувати на своїй території військові резервні запаси, що належать США, за межами військових обʼєктів США.

У 2021 році така ідея зʼявилася й в Україні. Її автором був нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, а у вересні 2021 року Верховна Рада навіть голосувала за звернення до США з проханням надати MNNA. Однак тоді таку ідею підтримали лише 24 нардепи, тому що представники влади та експерти наголошували, що цей статус не підходить Україні. Статус MNNA потрібен тим державам, які не хочуть або не можуть вступити до НАТО, тоді як для України курс на вступ в Альянс закріплений в Конституції та є головною метою.