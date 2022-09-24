Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 240 військових та 55 одиниць техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 24 вересня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 240 військових, вісім танків, 11 броньованих машин, 22 одиниці автотехніки, шість артилерійських систем і реактивну систему залпового вогню, гелікоптер і літак, а також шість безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: