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Що у світі писали про війну в Україні 23 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Автор:
Саша Свердлова
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Росія більше не може захистити своїх союзників, пише в аналітичній статті на Foreign Policy Максиміліан Гесс, експерт із Центральної Азії Інституту досліджень зовнішньої політики. Війна в Україні забирає всі сили та всю увагу кремля, і це відбивається на подіях у Центральній Азії. Азербайджан скористався послабленням російської підтримки Вірменії, щоб отримати перевагу в Нагірному Карабаху, пише Гесс. Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян цілковито покладався на рф, щоб встановити перемирʼя у 2020 році, та зрештою дозволив росії значно розширити військову присутність у Вірменії. Оскільки росія постачала зброю й Азербайджану, і Вірменії, дипломатичні зусилля москви були скоріше спрямовані на те, щоб заморозити конфлікт, а не вирішити його, пише автор. Проте зараз рф не виконує і ці свої функції, тож Гесс задається питанням, чи використає Захід можливість розширити свій вплив на Південний Кавказ. Оскільки Азербайджан є експортером газу, наразі Баку цікавить західних лідерів більше за Єреван, тому Вірменія шукає союзників деінде, зокрема в Ірані. Вакуум у регіоні, що утворився через дії рф, ризикує перетворитися на «чорну діру», яка поглинає все навколо ― і Вірменія може бути серед перших жертв.

Про значення мобілізації в росії, погляд путіна на війну і небезпеки російського націоналізму автор The New Yorker Айзек Чотінер поговорив із Семом Гріном, професором із політики рф лондонського Кінгс-коледжу. Ось основні тези розмови:

The Wall Street Journal пише про можливу відповідь України на оголошення часткової мобілізації в рф. Оголосивши призов, рф прагне зміцнити свої позиції на сході та півдні та не допустити подальших втрат. Однак росії знадобиться кілька місяців, щоб інтегрувати мобілізованих в армію, тож Україна має максимально ефективно використати цей час. Та й пізніше Україна все ще матиме перевагу над деморалізованим супротивником завдяки підготовленості своїх військ і західному озброєнню, стверджує Микола Бєлєсков із Київського національного інституту стратегічних досліджень. Зараз стратегія ЗСУ полягає в дослідженні слабких місць росіян і збереженні людських сил та обладнання, при цьому українській армії треба буде перегрупувати сили й провести значну ротацію. Водночас погано інтегровані в російську армію мобілізовані можуть послабити й без того деморалізоване військо.