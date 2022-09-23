Що у світі писали про війну в Україні 23 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Росія більше не може захистити своїх союзників, пише в аналітичній статті на Foreign Policy Максиміліан Гесс, експерт із Центральної Азії Інституту досліджень зовнішньої політики. Війна в Україні забирає всі сили та всю увагу кремля, і це відбивається на подіях у Центральній Азії. Азербайджан скористався послабленням російської підтримки Вірменії, щоб отримати перевагу в Нагірному Карабаху, пише Гесс. Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян цілковито покладався на рф, щоб встановити перемирʼя у 2020 році, та зрештою дозволив росії значно розширити військову присутність у Вірменії. Оскільки росія постачала зброю й Азербайджану, і Вірменії, дипломатичні зусилля москви були скоріше спрямовані на те, щоб заморозити конфлікт, а не вирішити його, пише автор. Проте зараз рф не виконує і ці свої функції, тож Гесс задається питанням, чи використає Захід можливість розширити свій вплив на Південний Кавказ. Оскільки Азербайджан є експортером газу, наразі Баку цікавить західних лідерів більше за Єреван, тому Вірменія шукає союзників деінде, зокрема в Ірані. Вакуум у регіоні, що утворився через дії рф, ризикує перетворитися на «чорну діру», яка поглинає все навколо ― і Вірменія може бути серед перших жертв.

Про значення мобілізації в росії, погляд путіна на війну і небезпеки російського націоналізму автор The New Yorker Айзек Чотінер поговорив із Семом Гріном, професором із політики рф лондонського Кінгс-коледжу. Ось основні тези розмови:

промова путіна, імовірно, мала серед цілей подивитися на реакцію населення — у відповідь влада побачила протести по всій країні;

низька явка на регіональних виборах в рф і поширеність фальсифікацій свідчать про те, що народ невдоволений напрямком, у якому путін веде країну;

найбільше від війни в росії страждають меншини, зокрема дагестанці та буряти, і бідні неосвічені етнічні росіяни;

у першопочаткових антивоєнних протестах в рф найвидимішою групою був антивоєнний феміністський опір — загалом жінки, особливо молоді, були помітніші за чоловіків;

наразі мовчазна згода росіян із кремлівським наративом скоріше ґрунтується на тому, що більшість підтримує офіційне тлумачення подій, хоча окремі громадяни можуть ставити його під сумнів. Якщо цілі групи почнуть вагатися щодо правдивості офіційних новин, суспільний консенсус може змінитися.

The Wall Street Journal пише про можливу відповідь України на оголошення часткової мобілізації в рф. Оголосивши призов, рф прагне зміцнити свої позиції на сході та півдні та не допустити подальших втрат. Однак росії знадобиться кілька місяців, щоб інтегрувати мобілізованих в армію, тож Україна має максимально ефективно використати цей час. Та й пізніше Україна все ще матиме перевагу над деморалізованим супротивником завдяки підготовленості своїх військ і західному озброєнню, стверджує Микола Бєлєсков із Київського національного інституту стратегічних досліджень. Зараз стратегія ЗСУ полягає в дослідженні слабких місць росіян і збереженні людських сил та обладнання, при цьому українській армії треба буде перегрупувати сили й провести значну ротацію. Водночас погано інтегровані в російську армію мобілізовані можуть послабити й без того деморалізоване військо.