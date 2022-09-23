У Криму заборонили чоловікам виїжджати за межі півострова без дозволу від військкомату

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В окупованому Криму росіяни заборонили чоловіками виїжджати з території півострова. Це можна зробити лише за наявності дозволу від військкомату.

Про це пише місцеве видання «Крыминформ».

«Виїзд із Криму не заборонено. Але кримчани, які хочуть виїхати, мають отримати дозвіл у військовому комісаріаті за місцем перебування», — зазначили у пресслужбі «уряду» Криму.

Там заявили, що чоловіки, які хочуть виїхати, мають подати відповідні документи до військкомату — за наявності певних причин їм дозволять виїхати. Також там закликали чоловіків, які проживають у Криму, але не зареєстровані, стати на облік у військкоматах.

Тим часом у представництві президента України у Криму опублікували довідку, що робити чоловікам на півострові в разі призову.