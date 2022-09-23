ДСНС завершила тестувати систему екстрених оповіщень

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Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестувати сучасну систему інформування населення Cell Broadcast.

Про це 23 вересня повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш.

Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію, її використовуватимуть, щоб надсилати реальні сигнали про загрози для українців. Зараз ДСНС і мобільні оператори працюють над тим, щоб збільшити охоплення абонентів та кількість пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.

Тестування системи почали 7 вересня, впроваджують її безкоштовно — завдяки зусиллям мобільних операторів, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів і багатьом іншим партнерам. У 2021 році провадження цієї системи в Україні оцінили в кілька мільйонів доларів.